Agazzanese a Formigine per il riscatto, derby al Soressi tra CastFontana e Vigolo

Sono due gli anticipi di oggi, sabato 5 marzo, nell’ambito dilettantistico, entrambi fissati alle 15. In Eccellenza, l’Agazzanese viaggia alla volta di Formigine dove sfiderà i modenesi che navigano in acque tranquille di graduatoria. Una ghiotta opportunità per i ragazzi di mister Piccinini che devono cercare di accorciare il gap, ora di sei punti, sulla Campagnola che occupa la prima delle posizioni di graduatoria che significano playout. In caso di distacco superiore ai sei punti, a fine stagione, gli spareggi non andrebbero in scena. Granata reduci dal beffardo ko di domenica scorsa con la capolista Colorno e a caccia del secondo successo stagionale.

E’ tempo di derby in Promozione dove l’imbattuta capolista Castellana Fontana riceve la visita di un Vigolo affamato di punti. I ragazzi di Costa, in caso di vittoria, metteranno pressione sulla grande antagonista dei valtidonesi, ovvero il Tonnotto San Secondo: i parmensi, che affiancano Cossetti e soci in vetta, saranno di scena domenica sul campo della Pontenurese. Il tutto, in attesa dello scontro diretto di domenica 13 marzo che potrebbe indirizzare pesantemente le sorti del campionato.