Gas Sales con Perugia per tentare l’impresa. A Bologna 150 tifosi piacentini

Final Four di Coppa Italia, in palio la coccarda e il pass per la Coppa Cev della prossima stagione nonché un posto nella Supercoppa Italiana. La Gas Sales Bluenergy oggi pomeriggio (con fischio d’inizio alle 15.15) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, affronta in semifinale Perugia, una corazzata costruita per vincere tutto ciò a cui partecipa. Gioca per centrare una storica finale che Piacenza ha già assaporato nel 2014 vincendola proprio con Perugia e poi nel 2019 quando si è portata a casa la Coppa Italia di A2 vincendo contro Bergamo.

Partita tosta quella odierna, missione che se non è impossibile poco ci manca. Vuoi perché Perugia è un rullo compressore sia in campionato che in Champions League (dove ha già centrato le semifinali) e vuoi perché la Gas Sales Bluenergy arriva a questa sfida con qualche problema di troppo. Le turbolenze all’interno dello spogliatoio sono oramai note a tutti, così come la richiesta di qualche giocatore di esonerare il tecnico Lorenzo Bernardi, il quale tuttavia (per ora) resta in sella.

Saranno un 150 i tifosi piacentini oggi pomeriggio sugli spalti dell’Unipol Arena. Due pullman oltre a diverse auto raggiungeranno Bologna con la speranza di tornare poi domani per la finale.

Per quanto riguarda il sestetto titolare, Lagumdzija – dopo uno stop abbastanza lungo per un infortunio al piede – contro Ravenna ha dimostrato di essere un po’ in ritardo in fatto di condizione fisica, da capire se sarà lui a partire in diagonale a Brizard o se sarà Stern. Almeno inizialmente appare accantonata l’idea di giocare con tre schiacciatori di ruolo contemporaneamente in campo. Da vedere, poi, anche le condizioni di Holt dopo il problema alla caviglia. In casa Perugia roster al gran completo e con il rientro da titolare di Giannelli in cabina di regia.