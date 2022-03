Non basta una grande Gas Sales. In finale di Coppa ci va Perugia: finisce 3-1

La Sir Safety Perugia batte 3-1 la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e stacca il biglietto per la finalissima di Coppa Italia di Superlega in programma domani tra la vincente di Trento-Milano. Nonostante la grande partita dei biancorossi è stata la corazzata umbra ad esultare, più concreta nei momenti decisivi e letteralmente trascinata da un Leon fenomenale e premiato Mv al termine dell’incontro.

IL PRIMO SET E’ DI PERUGIA

E’ un super avvio quello dei piacentini, avanti 4-0 grazie a una serie impressionante a servizio di Rossard. Perugia non sta certo a guardare e appellandosi alla sapiente regia di Giannelli si lancia all’inseguimento sotto i colpi di Anderson e Leon. Piacenza resiste qualche scambio, poi subisce la rimonta umbra: l’attacco out di Lagumdzija vale il primpo sorpasso degli avversari sul 17-16. Bernardi toglie l’opposto turco e al suo posto inserisce Stern, subito nel vivo del gioco. E’ proprio il vicecampione d’Europa a portare i suoi a -1 da Perugia realizzando il 22-21. Un grande muro biancorosso su Leon consente a Piacenza di riportarsi in parità 22-22. Rychlicki mette a terra il 23-22. Un grande ace di Leon consegna il set ball a Perugia, che chiude 25-22 con un bel primo tempo di Solè. Piacenza però è viva.

PIACENZA RIAPRE TUTTO NEL SECONDO PARZIALE

Decisamente più equilibrato l’avvio di secondo set. Perugia va subito in vantaggio ma Piacenza le tiene il fiato sul collo. Il digonale di Rossard accorcia 7-6 e dimostra che i biancorossi ci sono. Bernardi attinge ancora una volta dalla panchina togliendo Russell e Caneschi e inserendo Recine e Holt. Questo nuovo assetto infonde vigore alla squadra, che grazie ad un’ottima prova a muro accorcia lo svantaggio, si porta in parità e poi passa per la prima volta avanti con un grande attacco di Recine che vale il 12-13. Da qui in poi il set diventa una bellissima lotta punto a punto, con spettacolari azioni d’attacco e super difese. Un grande ace di Holt e un bel pallone messo a terra da Stern portano Piacenza sul 18-20, Grbic chiama il primo time out di questo parziale. Nel finale Perugia si rifà sotto con l’ace di Giannelli che vale il -1, ma il servizio a rete di Plotnytskyi riporta i biancorossi avanti 22-24. Perugia annulla il primo set point di Piacenza, ma l’attacco di Leon è out e la Gas Sales si aggiudica il secondo set per 23-25.

PERUGIA SI RIPORTA AVANTI NEL TERZO SET

Anche il terzo set è giocato punto a punto sin dall’inizio, con Piacenza che mette per la prima volta la testa avanti con l’ace di Stern che vale l’11-12. Il muro di Cester su Rychlicki regala alla Gas Sales il +2. Mini-vantaggio che Piacenza, grazie a un grande attacco e ad un muro davvero granitico, conserva sino al muro di Perugia su Stern che vale il 19-19. A questo punto Bernardi chiama il time out. Perugia firma il sorpasso, 20-19, Solè con grande astuzia fa 21-19. Recine accorcia, 21-20, ma un’invasione biancorossa riporta avanti di due punti gli avversari. Il muro di Piacenza porta i ragazzi di Bernardi sul -1, il palazzetto trema. Qui sale in cattedra Leon che con una schiacciata devastante realizza il 23-21. Mani out su Stern, 23-22. L’azione successiva la chiude un bel primo tempo di Mengozzi. Rossard annulla il primo set point a Perugia, che però si aggiudica il set con un grande Leon.

PERUGIA VINCE ANCHE IL QUARTO SET E VA IN FINALE

Gas Sales che dunque è costretta a giocarsi tutto nel quarto set. Come nei precedenti parziali è l’equilibrio il padrone assoluto del campo, con Rossard e Stern che rispondono al fenomenale Leon. Il primo vantaggio consistente lo incamera Perugia che dopo qualche errore di troppo in fase offensiva dei piacentini si porta sul 12-8. La Gas Sales sembra sul punto di rialzarsi ma l’ace di Leon del 15-11 e l’attacco murato a Recine lasciano intendere che la Sir è ben avviata verso il successo. Da qui in poi è infatti un assolo umbro, con Piacenza che ormai ha mollato il colpo. I ragazzi di Grbic chiudono senza patemi con il punteggio di 25-18.