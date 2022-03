Assigeco travolge Biella 117-79: record di punti segnati in A2. Per Cesana 13 triple

Il ciclone Assigeco si abbatte sul fanalino di coda Orzinuovi, seppellito di canestri al PalaBanca con un eloquente 117-79. Per la squadra di coach Stefano Salieri, un atteso ritorno alla vittoria dopo quattro ko consecutivi e un rinvio (contro Cantù).

Una domenica da record, quella per i biancorossoblù: in primis, i 117 punti rappresentano lo score più alto della storia del sodalizio nel campionato di A2.

Chi ricorderà per sempre questa partita è Luca Cesana: il capitano dell’Assigeco ha chiuso la partita con il pazzesco score di 46 punti, con 13 triple segnate su 20 tentate. Per lui, non solo il miglior tabellino di sempre a livello personale in carriera, ma ha pareggiato il record “all time” di serie A2 per bombe messe a segno in una partita.

Per il resto, la squadra di coach Salieri ha ipotecato il successo già al termine del primo quarto, chiuso 37-15 contro un Orzinuovi alle corde che non è mai riuscito a rientrare in carreggiata contro una formazione, quella piacentina, “on fire”.

L’Assigeco approda a quota 20, preparandosi al prossimo match, in programma martedì 15 contro l’Edilnol Biella.

IL TABELLINO

ASSIGECO-ORZINUOVI 117-79

(37-15, 59-36, 98-56)

ASSIGECO: Cesana 46, Devoe 18, Gajic 12, Guariglia 10, Sabatini 9, Pascolo 9, Galmarini 9, Seck 4, Querci, Deri. All.: Salieri

ORZINUOVI: Corbett 27, Baldassarre 12, Sandri 10, Rebec 8, Martini 8, Janelidze 6, Giordano 6, Renzi 2. N.e.: Apollonio, Wickramanayake. All.: Bulleri

ARBITRI: Ciaglia, Bramante, Di Martino.