Calcio dilettanti, domenica di super sfide. In Terza, il big match tra Virtus e Pianellese

Ricchissimo come sempre il programma che offre il calcio dilettantistico piacentino: calcio d’inizio fissato alle 14.30, si gioca dall’Eccellenza alla Terza Categoria, con i campionati ormai entrati nelle fasi decisive.

In Eccellenza, dopo l’anticipo che ha visto protagonista ieri l’Agazzanese sul campo di Formigine, il Nibbiano&Valtidone prova a rialzarsi dopo la brutta sconfitta di Salsomaggiore. I ragazzi di Favalesi se la vedranno tra le mura amiche con l’Arcetana che si trova appena al di sopra della zona playout. Per i piacentini fondamentali i tre punti per non perdere ulteriormente il contatto con la vetta occupata dal Colorno (+5) e soprattutto con il secondo posto occupato dal Cittadella (+1).

In Promozione, dopo l’ennesima vittoria di ieri da parte della Castellana Fontana ai danni del Vigolo, la Pontenurese prova ad aiutare i “cugini” valtidonesi: per l’undici di mister Bongiorni arriva il Tonnotto San Secondo che, in caso di successo, tornerebbe ad affiancare proprio la formazione di Castel San Giovanni. Per la Bobbiese, impegno interno con la terza forza del torneo, il Carignano. Il buon momento del Gotico Garibaldina sarà testato ulteriormente da un’altra formazione in posizione scomoda di graduatoria come la Langhiranese. Per finire, impegno sulla carta agevole per l’Alsenese che, dopo il ko di sette giorni fa subito per mano del Carignano, torna sul proprio campo per affrontare la penultima della classe, il Fiore Pallavicino.

In Prima Categoria, prosegue il duello a distanza tra Carpaneto Chero e Sarmatese, entrambe in testa. I valdardesi, dopo l’esonero di mister Brianti e l’arrivo di Magni, viaggiano alla volta di Podenzano dove affronteranno il fanalino di coda del campionato. Più complicato l’impegno per la squadra di mister Caragnano: Squintani e soci se la vedranno infatti al Puppo con la Spes Borgotrebbia di mister Ciotola, in netta risalita.

In Seconda Categoria, la capolista Juior Drago affronta l’esame con l’imprevedibile San Corrado, a caccia di punti per evitare la retrocessione. Le inseguitrici, San Nicolò Calendasco e Gossolengo Pittolo, se la vedranno rispettivamente con San Lazzaro e Audax Libertas. Nel girone B invece, gran derby ad alta quota tra Corte Calcio e Lugagnanese.

In Terza Categoria, il piatto forte di giornata con la resa dei conti al vertice tra la Virtus Piacenza e la capolista Pianellese che punta ad incrementare le due lunghezze di margine sulla seconda della classe.

Su Libertasport.it, il dettaglio di tutte le gare in calendario e le classifiche.