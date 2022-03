Fiorenzuola, con la Virtus Verona l’occasione per fuggire dai playout

E’ la Virtus Verona l’avversaria del Fiorenzuola in una gara valida per il 30esimo turno del girone A di serie C. I rossoneri, reduci dal pesante successo ai danni della Pergolettese, affrontano la formazione di Fresco che si trova a due lunghezze di distanza dalla squadra di mister Tabbiani. Gara da non sbagliare per i valdardesi che puntano ovviamente alla salvezza diretta: in questo momento, Guglieri e soci vantano un punto di margine sulla zona playout.

Tabbiani non potrà disporre dell’infortunato Currarino (ne avrà ancora per un mese), ma recupera finalmente il giovane regista Fiorini che potrebbe partire dal primo istante. Consueti ballottaggi nel reparto avanzato con Bruschi che scalpita per una maglia da titolare. Calcio d’inizio, al Pavesi, fissato per le 14.30.

