Il mondo del basket ricorda Beccari: oggi lutto al braccio e minuto di silenzio

Il mondo della pallacanestro è in lutto. Dopo la scomparsa del suo presidente Marco Beccari, oggi la squadra Bakery Basket scenderà in campo contro Biella, in trasferta. Prima della partita, si osserverà un minuto di silenzio per ricordare il patron della società, deceduto all’età di 56 anni.

Sempre oggi, nella gara casalinga contro l’Agribertocchi alle 18, l’Ucc Assigeco giocherà con il lutto al braccio.

