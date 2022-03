Judo, il piacentino Thomas Sassi da urlo alle finali degli Italiani Cadetti: è bronzo

E’ un bronzo che sa di oro quello conquistato dal judoka piacentino Thomas Sassi alle finali Cadetti di Judo Under 18. Al PalaFijlkam di Roma, l’atleta 14enne della palestra Judo Shiai è salito sul terzo gradino del podio aggiudicandosi per meriti agonistici la cintura nera: Sassi ha affrontato alcuni tra i migliori giovani atleti d’Italia, avversari con almeno tre chili in più, ben figurando e portando a casa una importantissima medaglia.

L’altra atleta piacentina qualificatasi alle finali, Francesca Trongone, ha superato i primi due turni per poi fermarsi al terzo dopo un incontro estremamente combattuto. Grande soddisfazione da parte della società piacentina guidata dal maestro Fulvio Sassi.