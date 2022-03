Nuoto pinnato, un bronzo e un record agli Italiani assoluti per la Calypso Piacenza

La società Calypso Piacenza si è messa in luce ai campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato, che si sono svolti al centro sportivo Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro in vasca da 50 metri da venerdì 4 a domenica 6 marzo. Sedici gli atleti schierati dai tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli.

Alla manifestazione hanno partecipato 37 società con oltre mille atleti in gara e 44 staffette assolute ai blocchi di partenza.

La tre giorni si è conclusa con ottimi risultati per gli atleti piacentini, i quali hanno conquistato il bronzo nella staffetta 4×50 monopinna assoluta maschile composta da Sebastiano Rossi, Mattia Bazzoni, Kevin Guglielmetti e Andrea Rancati.

Altro risultato di prestigio è stato il record italiano Juniores fatto registrare dalla staffetta femminile 4×50 monopinna assoluta composta da Ginevra Granelli, Marta Irsonti, Sofia Borreri e Sofia Masarati.

Alla competizione nazionale si sono messi in luce anche tutti gli altri atleti piacentini, i giovani Marta Irsonti, Ginevra Granelli, Sebastiano Rossi, Leon Barattieri, Alessandro Vedovelli, Francesco Losi, Luca Bonelli, Nicolò Fantoni e Sofia Borreri che hanno conseguito ottime prestazioni ritoccando i personali anche sensibilmente. Conferme sono arrivate anche dagli atleti più esperti: Marco Pietralunga, Mattia Bazzoni, Andrea Rancati, Kevin Guglielmetti, Enrico Zangrandi, Alice Ferri e Sofia Masarati.

Durante la manifestazione sono state fatte le premiazioni delle classifiche a squadre stilate con i punteggi conseguiti durante i campionati Italiani di categoria: la Calypso è la squadra campione d’Italia nella classifica maschile.

“Dopo la vittoria con il settore maschile del campionato Italiano a squadre – ha commentato il responsabile tecnico Umberto Raimondi – ci siamo presentati agli assoluti per migliorarci ancora, considerando la giovane età della maggior parte dei nostri atleti siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti. Siamo in costante crescita con un gruppo unito e solido di ragazzi che sa divertirsi lavorando sodo per raggiungere risultati prestigiosi”.

Tra dieci giorni la Calypso sarà impegnata in una gara di coppa del mondo.