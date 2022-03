L’Atletica Piacenza brilla ai Campionati Ragazzi e si prepara ai Tricolori di Cross

Brillano i giovanissimi dell’Atletica Piacenza, impegnati domenica 6 marzo ai Campionati regionali Ragazzi indoor di Parma. Grande argento quello di Bianca Russo nei 1000m: la giovane biancorossa ha ben impressionato sulla distanza, coperta in 3’30”42, record personale.

Bel settimo posto nel getto del peso maschile per Michele Boselli: Michele ha migliorato la propria miglior prestazione, scagliando la palla di gomma da 2kg a 9,74m.

Paolo Boledi, oltre ad essersi piazzato 14° nei 1000m in 3’38”89, suo primato, è riuscito a concludere al nono posto i 60hs: dopo essersi qualificato per la finale 2 grazie al crono di 10”83, Paolo ha nuovamente migliorato se stesso superando le barriere in 10”48.

Ottima la prova sui 60m piani di Alessia Petitto, 17° con il record personale di 9”20.

Non si contano poi i numerosi altri primati personali e ottimi piazzamenti degli altri mebri della delegazione biancorossa, nutritissima e ben accompagnata dai tecnici Salvatore Rinaldi, Lorenzo Perazzoli e Maria Marchesi.

Non è tuttavia conclusa la stagione invernale dell’Atletica Piacenza, che vedrà i propri atleti in gara ai Campionati italiani di Corsa campestre il 12 e il 13 marzo a Trieste, sia nelle gare di squadra che in quelle individuali. Particolare attesa per Emma Casati e Giovanni Tuzzi, nonché per le Squadre Juniores donne e Assoluti uomini.