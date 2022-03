Sport e formazione: ciclo di incontri alla Yama Arashi con Jessica Altadonna

Tanto sport, ma anche formazione. E’ un’attività incessante e a 360 gradi quella della Yama Arashi, palestra piacentina attiva in diverse discipline sportive. L’ultima novità riguarda il ciclo di incontri “Cervello e performance”, con il primo dei tre incontri curato – al pari dei successivi – dalla psicologa Jessica Altadonna, apprezzata anche come campionessa italiana 2021 di pugilato. In questa prima fase, l’appuntamento era riservato ai tesserati della società piacentina, in particolar modo a tecnici e atleti.

“Possiamo allenare il nostro cervello” era il focus del primo incontro con un tutto esaurito di trenta partecipanti, composti da atleti di arti marziali, sport di combattimento, motociclismo e automobilismo che hanno interagito con la docente. Di particolare interesse, il tema della plasticità del cervello umano e la sua possibilità di modificarsi in funzione degli stimoli e dell’ambiente sportivo. Con i prossimi appuntamenti si entrerà ancor più nello specifico: la seconda lezione (che sarà organizzata entro il mese di marzo) sarà intitolata “Miglioriamo le nostre performance”, mentre la terza avrà come tema “Diventiamo la miglior versione di noi stessi” e si svolgerà in aprile.