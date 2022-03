Volley Superlega, Gas Sales Bluenergy stasera in campo al Palabanca con Verona

Superlega al rush finale. Al termine della regular season che designerà le otto squadre che giocheranno i playoff per lo scudetto mancano due giornate. E la Gas Sales Bluenergy scende in campo stasera (ore 20.30) al Palabanca nell’ultimo turno casalingo del campionato nell’anticipo della 12° giornata di ritorno che le altre formazioni giocheranno nel prossimo weekend. Avversaria Verona che nella gara di andata sconfisse i biancorossi in rimonta al tie break. Un anticipo, quello di stasera, per consentire sabato prossimo il recupero della quarta di ritorno tra gli stessi scaligeri e Lube Civitanova (che per la cronaca l’altra sera in Champions ha perso 3-0 in casa con i polacchi dello Jastrzebski allenati dall’ex tecnico biancorosso Gardini).

Gara delicata in ottica classifica. Piacenza occupa la settima piazza con Monza, ma i brianzoli vantano una vittoria in più. Verona è ottava a braccetto con Cisterna, ma con una gara in meno rispetto ai pontini e non ha alcuna intenzione di perdere il treno dei playoff. Veneti che devono guardarsi anche alle spalle visto che la zona retrocessione è distante solo tre lunghezze. La Gas Sales arriva all’appuntamento rinfrancata dalla bella semifinale di Coppa Italia con Perugia: dai giocatori ora si attende continuità.

Il quinto posto è di fatto irraggiungibile, il sesto è ancora alla portata dei biancorossi alla luce delle sfide che attendono Monza, fermo restando di non rivedere risultati “strani” come accaduto sul finire della scorsa stagione. Mentre nell’ultima giornata Piacenza andrà a fare visita a Vibo Valentia in piena lotta per salvarsi. Ipotesi, parole, tabelle di marcia: resta il fatto che stasera con Verona serve la vittoria piena per ambire a quel sesto posto.