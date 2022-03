Mister Scazzola: “Con la salvezza quasi raggiunta il Piace punta ai playoff”

Il Piacenza comincia a sentire profumo di playoff e l’occasione per incamerare altri punti importanti verso le zone più nobili del girone A arriverà già domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30), quando i biancorossi ospiteranno al “Garilli” la Pro Vercelli.

La classifica attuale consente di fare un certo ragionamento verso la zona-spareggi, 39 punti conquistati finora e un nono posto con un buon margine di 5 lunghezze sull’undicesima posizione. La Pro Vercelli ha 5 punti in più, batterla significherebbe fare un altro passo in avanti. Ne è convinto mister Cristiano Scazzola, che oggi ha parlato dell’avversaria, sua ex squadra, ma che dovrà fare i conti con qualche assenza. Su tutte quella pesante di Dubickas, ancora infortunato alla caviglia, poi ci sono tre giocatori che hanno l’influenza e che saranno valutati fino all’ultimo. Ci sarà però il ritorno di capitan Cesarini dopo la squalifica per un tandem offensivo insieme a Rabbi, per il resto si va verso la conferma dei titolari visti nelle ultime partite.

“Mancano otto partite alla fine della stagione – ha spiegato il tecnico biancorosso – e il fatto di essere già così vicini alla quota di punti necessaria per la salvezza ci induce a guardare anche più in alto verso l’obiettivo di inizio annata, ossia l’ingresso nella zona playoff. Proprio per questo motivo dobbiamo pensare una partita alla volta perché adesso i punti diventano veramente pesanti”.

A questo proposito, il primo scontro è con la Pro Vercelli. “Sì, ci siamo preparati bene, abbiamo avuto la settimana tipo e siamo pronti per un periodo in cui mancheranno sempre meno partite, contro una squadra attrezzata e di vertice, e che dopo il cambio di allenatore ha fatto molti punti. Abbiamo sicuramente tanto rispetto per loro, hanno fatto fatica all’inizio però ora stanno tenendo un ruolino di marcia davvero notevole. Noi però dobbiamo pensare alla nostra prestazione e a dare seguito alle ultime partite, soprattutto in casa”.