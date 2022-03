Il gran gol di Amadei consente al Piace Primavera di riacciuffare la Pergolettese

Una meravigliosa mezza rovesciata di Amadei a metà secondo tempo regala un prezioso 1-1 al Piacenza Primavera 4, nella gara di andata della prima fase dei playoff contro la Pergolettese. Al “Comunale 1” di Ripalta Cremasca (Cremona) i giovanissimi biancorossi di mister Uldarico Tretter giocano alla pari con i padroni di casa, creano anche più occasioni da gol, vanno sotto e alla fine pareggiano meritatamente con una rete che fa stropicciare gli occhi al pubblico presente.

Un pari che lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma sabato prossimo al campo sportivo di Podenzano. Passerà il turno la vincente del match, in caso di ulteriore parità le squadre giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e se nessuna delle due avrà la meglio si andrà ai calci di rigore.