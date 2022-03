Verso la Placentia Marathon: ci sono i primi partecipanti. Iscrizioni fino al 6 maggio

Sale sempre più l’attesa per la Placentia Half Marathon 2022. Sono già 40 gli iscritti alla gara grazie ai banchetti in presenza: oggi pomeriggio gli organizzatori si sono ritrovati al Decathlon per fornire tutte le informazioni in merito, ma ci si può iscrivere anche online seguendo le indicazioni sul sito della Placentia Half Marathon fino al 6 maggio.

La 25esima edizione dell’evento sarà quella della ripartenza, dopo due anni in modalità “virtuale” a causa dell’emergenza sanitaria, e un’ulteriore passo in avanti verso la dimensione internazionale. La mezza maratona piacentina è stata infatti inserita nell’elenco delle gare del “Trophy Bossoni Marathon”. La quarta edizione del trofeo organizzato dal Gruppo Bossoni sarà dunque caratterizzata quest’anno da un livello più alto di sfida visto che alle tre tappe storiche di Brescia, Orzinuovi e Cremona aggiunge quella di Piacenza. La classifica finale sarà data dalla somma dei tempi ottenuti nelle quattro competizioni: si inizia già questo fine settimana con la Bam Half Marathon di Brescia (13 marzo), secondo appuntamento a Orzinuovi (Brescia) con la Bossoni Half Marathon (27 marzo), mentre la tappa piacentina sarà il terzo appuntamento in programma per l’8 maggio, poi chiuderà il tutto la Cremona Half Marathon il 16 ottobre.