Nuova domenica di calcio dilettanti: il programma con tutte le sfide di oggi

Tante sfide interessanti in questa nuova domenica di calcio dilettanti (con palla al centro alle 14.30 e tutti i risultati in tempo reale disponibili sul portale Libertasport) a cominciare dall’Eccellenza, dove il Nibbiano & Valtidone per mantenere vive le speranze di promozione è costretto a vincere in casa della Campagnola, sfruttando il turno di riposo della capolista Colorno e sperando in un passo falso di Cittadella e Piccardo. Con il chiaro intento di sfatare il tabù del “Baldini” l’Agazzanese promette invece di dare il cento per cento per mettere sotto l’insidiosa Fidentina e alimentare così i propositi di salvezza.

In Promozione la sfida di cartello è quella tra Tonnotto e Castellana Fontana, alla guida del girone ed entrambe a quota 41 punti. Trasferta altamente insidiosa per la Pontenurese, attesa dal Carignano terzo della classe. Per la Bobbiese impegno casalingo con la Viarolese, mentre il Gotico affronterà in terra nemica Il Cervo. Il programma di Promozione si chiude con il derby tra Vigolo e Alsenese, pronte a scendere in campo al Puppo.

In Prima Categoria, riconquistata la vetta in solitudine il Carpaneto Chero di mister Magni è ora chiamato a mantenere il passo da “grande” anche tra le mura amiche: l’appuntamento odierno contro il Fidenza può fornire chiare risposte nel merito. Missione riscatto, invece, per la damigella d’onore Sarmatese nel derby casalingo con un Rottofreno in picchiata, penultimo e bisognoso di tornare a muovere la classifica. La Pontolliese Gazzola, in gran spolvero, ha tutta l’aria di poter fare la voce grossa anche al “Curtoni”, pur al cospetto di una Borgonovese fermamente intenzionata a rialzare la testa. In Sporting Fiorenzuola-Ziano e Vigolzone-Spes la tripla è d’obbligo come l’importante iniezione di fiducia per chi la spunterà; dal canto suo, la cenerentola Podenzano preannuncia “battaglia” a domicilio dello Zibello. Tocca alla Sannazzarese rimanere a riposo.

Seconda categoria

Girone A

Gossolengo Pittolo-San Nicolò Calendasco

Gragnano-San Rocco

Junior Drago-A.C. Libertas

Rivergaro-Bobbio 2012 Perino

San Filippo Neri-San Giuseppe

San Lazzaro-Niviano

Turris-San Corrado

Girone B

Lugagnanese-Sissa

Pro Villanova-Caorso

Salicetese-Montebello

San Leo-Arquatese

Scanderbeg-Corte Calcio

Virtus San Lorenzo-Fraore

Vicofertile-Club Mezzani

Terza categoria

Alseno Calcio-Pianellese

Bivio Volante-Vernasca

Cadeo-Fulgor Fiorenzuola

Gerbidosipa-JD San Giorgio

Lyons Quarto-Primogenita

B.F. Farini Bettola-Gropparello

San Polo-Folgore

Travese-Virtus Piacenza