Piace, torna il “mago” ma arriva la Pro Vercelli che scoppia di salute

Ci sarà anche il capitano Alessandro Cesarini oggi, dalle 14.30, a dar man forte al Piacenza nell’attesa sfida del Garilli con la Pro Vercelli. Torna dopo la squalifica di due giornate il “mago”, due turni in cui i biancorossi hanno ottenuto 4 punti e che puntano a centrare la decima vittoria stagionale che significherebbe un deciso passo avanti verso i playoff per la serie B. Scazzola dovrà rinunciare all’infortunato Dubickas, ma ci sarà Rabbi a far coppia con l’ex Reggiana, con Raicevic pronto a subentrare. Piemontesi che non potranno contare su Lerda squalificato, ma che giungono al match odierno forti di un notevole stato di forma e dopo un trend in netta ascesa che ha riportato Comi e soci nelle posizioni che più competono alla Pro Vercelli. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-PRO VERCELLI

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Castiglia, Sulijc, Gonzi; Rabbi, Cesarini. (Pratelli, Tortora, Armini, Tafa, Rillo, Bobb, Marino, Rossi, Lamesta, Raicevic). All. Scazzola.

PRO VERCELLI (3-4-1-2): M. Rizzo; Masi, Auriletto, Minelli; Crialese, L. Rizzo, Emmanuello, Bruzzaniti; Rolando; Gatto, Comi. (Rendic, Valentini, Clemente, Cristini, Della Morte, Iezzi, Jocic, Louati, Macchioni, Panico, Secondo, Vitale). All. Lerda.

Arbitro: Pirotta di Barcellona