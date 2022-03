Verso il derby di domenica: a Zona Calcio Massimiliano Rossi e Tommaso Cavalli

Due pareggi e tanti rimpianti per le squadre piacentine di Serie C nella giornata di ieri. Lo 0-0 del Piacenza in casa contro la Pro Vercelli e l’1-1 del Fiorenzuola sul campo del Mantova saranno analizzati nella prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in diretta ogni lunedì alle 20.30. Entrambe le gare avrebbero potuto portare tre punti, con i biancorossi fermati dal palo e i rossoneri raggiunti nel recupero.

Ma nella puntata di questa sera ampio spazio alla presentazione della settimana molto intensa che attende Piace e Fiorenzuola: mercoledì turno infrasettimanale (rispettivamente contro Renate e Pro Patria), mentre domenica prossima andrà in campo al Garilli l’atteso scontro diretto.

Ospiti il centrocampista biancorosso Massimiliano Rossi e il difensore rossonero Tommaso Cavalli.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, con i risultati che hanno caratterizzato tutte le categorie, dall’Eccellenza alla Terza, con alcuni clamorosi sorpassi in vetta alle classifiche.

