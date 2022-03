Volley Superlega: Gas Sales, con Monza ko a Vibo si va per il sesto posto

Superlega che corre veloce verso la fine della regular season. Si è giocata la dodicesima giornata di ritorno e sorride la Gas Sales Bluenergy che la sua gara l’aveva disputata in anticipo giovedì scorso e vinta con Verona. Ieri Monza, avversaria numero uno per la conquista della sesta piazza in classifica, ha alzato bandiera bianca contro Perugia. Tre punti di vantaggio per Brizard e compagni sui brianzoli, il sesto posto sarà deciso domenica prossima quando si giocherà l’ultima giornata di regular season con Piacenza impegnata a Vibo Valentia e Monza a Verona. Ovvero contro due squadre ancora in lotta per non retrocedere, la classifica è cortissima nelle retrovie dove solo Ravenna è già certa del proprio destino che nella prossima stagione sarà in A2. Sesto posto, ora tutto è nelle mani dei ragazzi di coach Bernardi padroni del proprio destino.

Vittoria importantissima ieri pomeriggio per Taranto che dopo aver giustiziato la Gas Sales poco tempo fa, ha sconfitto al PalaMazzola Modena che è al quarto posto in classifica: per i pugliesi, matricola di Superlega, è salvezza. Una sconfitta quella dei modenesi che porta un sorriso anche in casa Trento certa quanto meno del terzo posto finale in classifica ma con la possibilità di chiudere anche al secondo posto se la Lube dovesse balbettare domenica con Perugia e nel recupero fissato per il 23 marzo con Milano. E salva è pure Cisterna vittoriosa a Ravenna ed ora ottava in graduatoria: per i pontini possibilità di giocare i playoff. Padova vincendo con Vibo ha fatto un passo avanti verso la salvezza mentre i calabresi sono ora penultimi a due lunghezze da Verona e Padova: la salvezza Vibo Valentia se la gioca domenica con la Gas Sales.