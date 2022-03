Alle 21 torna “Volley Piacenza”: verso Vibo con le interviste ai protagonisti

La Regular Season di Superlega della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sta per volgere al termine, ma c’è ancora un importante obiettivo da raggiungere prima di cominciare a preparare i playoff, ed è la conquista del sesto posto. La dodicesima giornata di ritorno del campionato, che si è giocata domenica scorsa, ha sorriso ai biancorossi, che la loro gara l’avevano disputata in anticipo il giovedì precedente vincendo con Verona: Monza, avversaria numero uno dei ragazzi di Bernardi, ha infatti alzato bandiera bianca contro Perugia e adesso la Gas Sales è padrona del proprio destino. Basterà dunque conquistare un solo punto nell’ultimo turno di Regular Season per aggiudicarsi la sesta piazza della classifica e l’occasione per farlo arriverà domenica prossima nella tana di Vibo Valentia.

Partita non facile però per Brizard e compagni visto che i padroni di casa dovranno ancora giocarsi le proprie carte per la salvezza, mentre nello stesso momento Monza sarà impegnata con Verona. Occorrerà dunque la massima concentrazione e la migliore condizione, sapremo come la squadra biancorossa sta preparando la partita stasera grazie alla puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda su Telelibertà dalle 21. Il conduttore Marcello Tassi ci condurrà verso la gara con le interviste raccolte tra i protagonisti, tra i quali coach Lorenzo Bernardi, il centrale Maxwell Holt e l’opposto Adis Lagumdzija, oltre al centrale di Vibo Davide Candellaro e il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.