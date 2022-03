Basket A2, Assigeco in campo stasera con Biella per continuare a stupire

Chiusa la parentesi dedicata alle Finals di Coppa Italia, tornano gli impegni di regular season con l’Assigeco Piacenza che riapre stasera il “PalaBanca” (palla a due alle 20.45) per ospitare Biella, guidata in panca dall’ex coach Andrea Zanchi e sul parquet dagli ex Luca Infante e Kenny Hasbrouk.

Un’importante occasione di visibilità per la squadra di Stefano Salieri, impegnata a dare continuità alla vittoria record contro Orzinuovi per far partire nel modo giusto la serie di sei appuntamenti che chiudono il girone di ritorno di regular season.

L’Assigeco approccia la sfida con Biella con la massima attenzione: la classifica non identifica in modo corretto la vitalità dei piemontesi, feroci nel corri e tira e molto intensi in difesa.

Lo staff tecnico Assigeco deve valutare le condizioni di Phil Carr, già assente contro Orzinuovi a causa di un fastidioso mal di schiena, prima di dare l’ok all’utilizzo dell’ala americana. Sono invece decisamente sistemate le condizioni di Tommaso Guariglia.