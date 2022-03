Gas Sales verso Vibo. Bernardi a Volley Piacenza: “Cruciale per la nostra crescita”

La settimana che culminerà con l’ultimo impegno di Regular Season procede senza intoppi in casa Gas Sales, e un unico pensiero sta dominando la mente di società e giocatori: battere Vibo Valentia per affrontare nella miglior maniera possibile i playoff. L’ambiente biancorosso si sta caricando a mille in vista di domenica prossima, come hanno rivelato i protagonisti intervistati nell’ultima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, andato in onda su Telelibertà.

Il primo a esprimere un pensiero positivo è coach Lorenzo Bernardi, che da buon condottiero considera la trasferta di Vibo Valentia come tappa di ulteriore crescita dopo le ultime incoraggianti prestazioni: “Noi cerchiamo sempre di scendere in campo per vincere, è quello che faremo anche con Vibo, solo così potremo migliorare e consolidare ciò che vogliamo raggiungere. Siamo consapevoli della difficoltà del match, le sconfitte portano sempre dei malumori, ma ci si deve rialzare perché questo fa parte del percorso di crescita. Abbiamo avuto qualche intoppo in stagione però nel complesso ci siamo sempre stati, dobbiamo guardare non tanto agli avversari, ma a quello che sappiamo fare”.

Essenziale in questo momento della stagione essere al top della condizione, traguardo che sta raggiungendo Adis Lagumdzija, visto in gran forma nell’ultima gara contro Verona. “Questo per me è stato un mese complicato – ha detto l’opposto – contro Verona abbiamo conquistato una vittoria importante e che sarà il miglior biglietto da visita per la prossima partita, anche con Vibo dovremo fare la gara. Sarà difficile, loro cercano tre punti per la salvezza, ma noi siamo Piacenza, vogliamo dare tutto in previsione dei playoff”.

Sulla stessa via anche il centrale Maxwell Holt: “Battere Verona è stato un ottimo viatico, ora abbiamo una settimana per prepararci, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco per vincere e finire al meglio la stagione regolare. In gara secca possiamo battere chiunque, si è già visto diverse volte e lo vorremo fare anche contro Vibo. Dal punto di vista personale ho sempre cercato di dare il mio contributo come il resto della squadra, stiamo bene e possiamo recitare un ruolo da protagonisti ai playoff”.