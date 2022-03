Il gol più bello di Simone: la maglia diventa “No Guerra”. Poi realizza una doppietta

Dal mondo del pallone, ma più in generale da tutto lo sport, stanno arrivando forti prese di posizione contro la guerra in Ucraina. Anche in Italia non mancano le iniziative di condanna nei confronti del conflitto: l’ultima è quella del piacentino Simone Guerra, sceso in campo ieri – in occasione della sfida tra la sua Feralpisalò e la Triestina (Serie C, girone A)- con la maglia leggermente modificata.

L’attaccante classe 1989 ha aggiunto un “NO” davanti al suo cognome, stampato sul retro della maglia: un messaggio di pace che gli ha portato fortuna, con il giocatore piacentino capace di siglare una splendida doppietta (3-0 il risultato finale).