Scontro d’alta classifica per un Piace ancora incerottato: alle 18 è sfida al Renate

Scontro d’alta classifica per il Piacenza Calcio, che oggi alle 18.00 si ritufferà in campionato (dopo il pareggio casalingo con la Pro Vercelli) andando a fare visita al Renate allo stadio “Città di Meda”. La condizione generale della squadra è più che positiva in questo momento, certificata dalla prestazione di domenica scorsa in cui è mancato solo il gol, la classifica sorride con una zona playoff attualmente salda, eppure la partita odierna nasconde qualche preoccupazione di troppo. Anche in questa occasione infatti mister Cristiano Scazzola dovrà fare i conti con le assenze, specialmente a centrocampo dove le squalifiche di Suljic e Bobb pesano come macigni.

Non è tutto: sarà valutato fino all’ultimo anche Castiglia, dato che il centrocampista ha accusato un problema fisico che non gli ha permesso di svolgere l’ultimo allenamento. Ora come ora è arruolabile però sicuramente non sarà al meglio. Va valutato anche Cesarini, domenica è tornato in campo ha giocato un’ottima partita, mentre Raicevic sta procedendo sulla via del pieno recupero. In attacco l’unico che non partirà certamente titolare è Dubickas perché ha ancora pochi minuti nelle gambe. La difesa sarà confermata con Parisi, Nava, Marchi e Giordano davanti a Tintori, in caso di “fumata bianca” il centrocampista ex Modena farà coppia in mezzo con Max Rossi, Munari e Gonzi sugli esterni, davanti tandem d’attacco Cesarini–Rabbi per il consueto 4-4-2. Se ci sarà il forfait si potrebbe virare su un cervellotico 4-3-2-1 con l’inserimento di Marino nei tre di centrocampo.

C’è poi la forza dell’avversario, che non avrà a disposizione il suo bomber e capocannoniere del girone Tommy Maistrello.