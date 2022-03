Rugby, sabato 26 marzo in programma al Beltrametti il match tra Italia e Francia U18

Sabato 26 marzo lo Stadio “Walter Beltrametti” torna ad ospitare una Nazionale Azzurra, a distanza di nove anni dall’ultima volta. Questa volta sarà la Nazionale U18 a scendere in campo, per affrontare i pari età francesi in un attesissimo test match.

La selezione azzurra sarà guidata da Roberto Santamaria, insieme agli assistenti Giovanni Raineri e Luigi Ferrari, ed è reduce da una fantastica prestazione contro l’Irlanda a ottobre: una vittoria perentoria per 41-10 con una prestazione dominante che ha destato particolare attenzione da parte degli appassionati verso un gruppo dalle prospettive importanti. Ora l’esame di maturità per i ragazzi di Santamaria, che se la vedranno contro la Francia: le squadre giovanili transalpine negli ultimi anni hanno impressionato, testimonianza di un sistema di formazione di alto livello, e per gli Azzurrini si preannuncia una sfida di alto livello e un punto di crescita importante.

Questa sfida doveva già essere ospitata dal “Beltrametti” due anni fa: tutto era ormai pronto, ma l’arrivo della pandemia stoppò ogni progetto, con la promessa di ritornare non appena possibile. Così è stato, e a distanza di due anni, non appena le condizioni lo hanno permesso, il rugby azzurro torna a Piacenza per accogliere tutti gli appassionati della zona.

Lo Stadio “Beltrametti” ha una lunga storia con le selezioni azzurre, iniziata nel 1994 con la sfida tra Italia “A” e Inghilterra “A”. Il periodo più importante per il rugby azzurro a Piacenza lo si ha alla fine del primo decennio del nuovo secolo, con tre squadre azzurre che calcano il terreno del “Beltrametti” in poco più di due anni.

Presso la sala consigliare del Comune di Piacenza giovedì 24 marzo alle 15.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza delle autorità cittadine e dei presidente delle due società organizzatrici Vittorio Schiavi e Guido Pattarini.