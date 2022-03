Al Garilli è la domenica del derby: Piace e Fiorenzuola, secondo round

Alle 17.30, sarà tempo di derby di ritorno tra Piacenza e Fiorenzuola. Al Garilli, la sfida tra le due formazioni del girone A di serie C, affrontano il 33esimo turno della stagione regolare in un confronto che vede i biancorossi a caccia di punti per migliorare ulteriormente il proprio piazzamento nella griglia playoff. Al contrario, i rossoneri sono costretti a fare punti per non vedersi risucchiare nuovamente nella zona playout.

I ragazzi di mister Scazzola sono reduci dall’entusiasmante successo di mercoledì sera sul campo del Renate per 3-0. Il tecnico di Loano deve fare a meno dei “soliti” Corbari e Cosenza, ma può disporre dell’intera batteria offensiva e potrà sfruttare appieno il potenziale offensivo biancorosso.

Sul fronte opposto, Tabbiani non disporrà del difensore e leader Luca Ferri, uscito malconcio dalla gara interna con la Pro Patria di mercoledì scorso quando i valdardesi furono piegati con un sonoro 3-0. Probabile la riproposizione di Sartore nel tridente offensivo dove Mastroianni sarà il riferimento centrale e Giani il tornante di destra. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-FIORENZUOLA

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi; Cesarini, Rabbi. (Pratelli, Armini, Tafa, Rillo, Marino, Bobb, Raicevic, Dubickas, Rossi, Lamesta). All. Scazzola.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Cavalli, Dimarco; Oneto, Nelli, Stronati; Giani, Mastroianni, Sartore. (Burigana, Guglieri, Ghisolfi, Bruschi, Mamona, Gerace, Fiorini, Varoli, Fracassini, Arrondini, Zunno, Piccinini). All. Tabbiani.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna