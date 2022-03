Assigeco, la trasferta di Trapani mette in palio due punti con vista playoff

Due punti in palio per la zona playoff. Alle 17.00 di oggi, domenica 20 marzo, a Trapani se li contenderanno i padroni di casa targati 2B Control e l’Assigeco Piacenza, con la squadra di coach Salieri settima a 22 punti che precede la coppia Mantova-Trapani a distanza di una vittoria, considerando le prime otto piazze utili per l’obiettivo.

I biancorossoblu sono reduci dal successo casalingo di martedì scorso contro Biella (76-57) che vale il secondo centro consecutivo e ha visto trascinatori Sabatini (27 punti) e Devoe (26). Ora la difficile trasferta siciliana, dove parteciperà anche il nuovo acquisto Simone Bellan, a 400 giorni dall’ultima gara giocata, e dove i piacentini ritroveranno sulla propria strada Federico Massone, l’anno scorso in forza al sodalizio piacentino. In tema-infermeria, da valutare le condizioni di Phil Carr (si aspettano gli esiti degli ulteriori esami strumentali svolti in settimana) e anche di capitan Luca Cesana, utilizzato con il contagocce contro Biella.