Mezzogiorno “di fuoco” per la Bakery: nuova sfida salvezza con Capo d’Orlando

Un appuntamento casalingo dall’orario insolito ma dall’importanza notevole. Oggi, domenica 20 marzo, sarà un mezzogiorno di fuoco per la Bakery Piacenza che scenderà in campo al PalaFranzanti per la sfida salvezza contro Capo d’Orlando. La battaglia sui due punti in palio è in ottica playout (terz’ultima e penultima posizione), dove regna l’incertezza. Mercoledì scorso i biancorossi di coach Campanella sono usciti momentaneamente dalla zona rossa della classifica grazie alla vittoria esterna di Orzinuovi (68-81) portandosi a quota 14 punti, due in più di Biella e la stessa Capo d’Orlando, che giovedì ha sfiorato l’impresa contro Mantova (92-86 dopo un tempo supplementare) e che al pari dei piemontesi deve recuperare una sfida.

Superato l’esame-Orzinuovi, dunque, la Bakery è attesa da un altro scontro cruciale in vista della volata salvezza. Vincere aggiungerebbe due mattoni molto pesanti nella corsa al quart’ultimo posto, mentre un eventuale ko viceversa rimetterebbe molto in discussione.