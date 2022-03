Rugby Top 10, Lyons in campo a Colorno per un nuovo “derby del Po”

Il Top 10 di rugby manda in campo un nuovo capitolo della rivalità tra Colorno e Lyons, con il “Derby del Po” che torna ad infiammare le tifoserie all’Hbs Stadium. Prova di maturità per i leoni piacentini di Garcia e Orlandi, che dopo essere tornati alla vittoria contro il Mogliano vogliono riprendere a marciare come nel girone di andata. Di fronte avranno la squadra rivelazione del campionato, battuta nella sfida del Beltrametti e vogliosa di vendicare quello smacco.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Petillo; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta

A disposizione: Minervino, Actis, Salerno, Lekic, Moretto, Bance, Cissè, Biffi