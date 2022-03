Ultima di regular season per la Gas Sales: in casa di Vibo per centrare il sesto posto

Viaggio in terra calabrese per la Gas Sales Bluenergy: oggi pomeriggio (ore 18.00) la formazione biancorossa sfiderà Vibo Valentia in una gara, l’ultima di regular season del campionato di Superlega, che si preannuncia caldissima. A Brizard e compagni basterà un punto per essere certi del sesto posto in classifica alla fine della stagione regolare, ai calabresi serve assolutamente una vittoria da tre punti per mantenere ancora viva la fiammella della speranza di restare nell’Olimpo del volley italiano e poi concentrarsi sui risultati delle altre due contendenti, Verona e Padova, appaiate al terz’ultimo posto della graduatoria generale a quota 24 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla compagine vibonese.

Obiettivi da raggiungere ben diversi oggi in campo: sesto posto per la Gas Sales Bluenergy, salvezza per Vibo Valentia. “Scendere in campo – ha sottolineato coach Lorenzo Bernardi – sempre per vincere, questa è la mentalità giusta per consolidare e migliorare quello che noi vogliamo raggiungere. Con Vibo Valentia non sarà una partita facile lo sappiamo bene, siamo giudici di una squadra che scenderà in A2 e proprio per questo la cosa migliore da fare è fare il proprio mestiere e il proprio dovere al meglio e quindi noi andremo a Vibo Valentia per vincere”.