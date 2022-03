Il presidente Pinalli, Castiglia e Daniele Moretti ospiti stasera a Zona Calcio

La vibrante sfida tra Piacenza e Fiorenzuola sarà il piatto forte della nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

Tra gli ospiti, il presidente del Fiorenzuola Luigi Pinalli e il centrocampista biancorosso Luca Castiglia.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, con i risultati che hanno caratterizzato tutte le categorie, dall’Eccellenza alla Terza. In studio, anche Daniele Moretti per parlare della sua academy per giovani calciatori.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

