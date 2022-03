Pallanuoto Serie B, Piacenza firma l’impresa: battuta 9-7 la capolista Padova

E’ un’autentica impresa quella firmata dalla Piacenza Pallanuoto che in Serie B ha battuto la capolista Padova, sinora imbattuta, con il punteggio di 9-7. Una prova di carattere da parte di una squadra, quella allenata da mister Di Gianni, reattiva e sempre attenta. Ottima la prova della squadra in difesa, in particolare nelle situazioni di inferiorità. Bene in difesa anche Molnar, atleta dalle qualità quasi esclusivamente offensive. Partita di sacrificio per Puglisi e Spadafora che limitano il gioco degli avversari più temibili: Savio e Conte. Ottima gara anche per l’attaccante Giacobbe; la rotazione continua dei giocatori ha funzionato a dovere, il tecnico Di Gianni cambia spesso le sue pedine col risultato di avere sempre atleti pronti e non stanchi. Il prossimo impegno contro Aquatica Torino in trasferta dirà se la gara di sabato scorso è stato un fuoco di paglia oppure se Piacenza è pronta per puntare nuovamente in alto.

Serie B girone 1

Piacenza Pallanuoto 2018 – Plebiscito Padova 9-7 (3-1, 2-2, 2-2, 2-2)

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Branca (2), Nani, Giacobbe (2), Frodà, Lamoure, Merlo (2), Spadafora (3), Lombella, Molnar, Zanolli, Puglisi, Martini. All.: Di Gianni.

Plebiscito Padova: Barnaba, Chiodo (1), Marotto, Sartore, Savio (3), Biasotti (1), Gottardo, Robusto (1), Zanovello, Maresca, Baldassa, Conte, Tomasella (1). All.: Sartore.

Arbitro: Di Peso