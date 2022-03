A Piacenza il grande rugby: sabato la sfida tra Italia e Francia Under 18

Sabato pomeriggio lo stadio “Walter Beltrametti” del Rugby Lyons sarà teatro di Italia-Francia Under 18, in programma dalle ore 15. Un test internazionale per gli “azzurrini” e una bella vetrina per Piacenza, che dopo ben 9 anni ospiterà un incontro di questo livello. Lo hanno presentato oggi in Comune l’assessore allo sport Stefano Cavalli insieme a Carlo Orlandi, consigliere Fir (Federazione Italiana Rugby), Guido Pattarini, presidente Rugby Lyons, e Vittorio Schiavi, presidente Old Rugby e delegato provinciale Fir.

“Sarà una gara molto importante per Piacenza, dove ormai il rugby è sinonimo di serietà grazie a Lyons e Piacenza Rugby che stanno facendo ottimi campionati” ha spiegato Cavalli, ringraziato da Pattarini e Schiavi “per quanto fatto in questi anni per il rugby piacentino”. Orlandi ha ringraziato le due società Lyons e Old Rugby per l’organizzazione “di un evento che si sarebbe dovuto tenere due anni fa, rinviato causa Covid. A livello giovanile il gap con le grosse nazioni non c’è, l’Under 18 sta facendo bene e l’Under 20 ha vinto tre gare del Sei Nazioni. I giovani si stanno formando bene e il loro è un bel livello perché non c’è il tatticismo presente invece nelle squadre Senior con il risultato a discapito della prestazione, di solito è appunto più bello vedere i ragazzi che quelli più grandi”. I biglietti per la partita si potranno acquistare allo stadio il giorno stesso dell’incontro, che verrà trasmesso anche su Federugby.it e sulla pagina Facebook Fir.