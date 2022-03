Gas Sales Bluenergy, domani partono i playoff con Trento. C’è un tabù da sfatare

Il campo è di quelli stregati, Piacenza non vince in casa di Trento da quello splendido giorno del 2009 quando arrivò lo storico scudetto, da allora solo sconfitte e ko pesanti da digerire.

La Gas Sales Bluenergy Volley proverà dunque a sfatare anche questo tabù domani sera alle ore 20.30, quando inizierà in casa dell’Itas Trentino il proprio cammino nei playoff di Superlega. Inizio in salita per i biancorossi, contro la terza della regular season allenata dall’ex coach Angelo Lorenzetti, in vista della seconda gara in programma per domenica 3 aprile al Palabanca. La squadra di coach Lorenzo Bernardi attraversa però un momento di forma che può far sperare di dare battaglia ai fortissimi avversari.

Sciolti gli ultimi dubbi e recuperati tutti gli effettivi, andrà in campo dal primo minuto il sestetto base biancorosso, con Brizard in cabina di regia, Lagumdzija opposto, Recine e Rossard schiacciatori, Holt e Caneschi centrali con Scanferla libero.