Nuoto, cinque atleti della Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani giovanili

Nel segno di una tradizione che continua ininterrottamente dal 2008, anche quest’anno i colori biancorossi della Vittorino da Feltre saranno presenti ai Campionati Italiani giovanili primaverili di nuoto.

All’edizione 2022 dei Criteria Nazionali, in programma allo Stadio del nuoto di Riccione dal 25 al 30 marzo, parteciperanno infatti cinque atleti della squadra agonistica biancorossa: Federico Gobbo, che sarà in gara nei 50 rana Junior (2004-2005), Nicola Vassena, nei 400 Cadetti (2002-2003), Tommaso Martini, nei 200 rana Junior (2004-2005), Noemi Pietrarelli, nei 100 e 200 dorso Ragazze (2008-2009), e Ludovica Bonini nei 50 rana Junior (2006-2007).

“Sono quasi tutti atleti al primo anno di categoria – commentano i tecnici biancorossi Gianni Ponzanibbio ed Emanuele Merisi – ma al di là dei risultati che sapranno conquistare in vasca, siamo comunque molto soddisfatti di poter portare cinque nuotatori della nostra squadra a questa importante esperienza agonistica. La Vittorino vanta una tradizione che dura ormai, ininterrottamente, da quindici anni, e il fatto di aver centrato anche quest’anno l’obiettivo, nonostante il difficile periodo dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, sta ad indicare una crescita continua, un lavoro proficuo che si concretizza proprio quando in calendario ci sono appuntamenti agonistici così rilevanti. A dire il vero, il numero degli atleti qualificati per i Criteria avrebbe anche potuto essere più consistente, ma gli allenamenti ancora in parte contingentati e le poche gare finora disputate in questa stagione hanno sicuramente influito sui riscontri cronometrici”.

Le gare dei Criteria Nazionali di Riccione inizieranno venerdì 25 marzo con le prove femminili (846 atlete in rappresentanza di 251 Società), che continueranno fino a domenica 27; da lunedì 28 a mercoledì 30, invece, spazio alle gare maschili che vedranno in vasca, complessivamente, 1.094 atleti di 301 diverse società.