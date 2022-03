Oggi a Piacenza Expo si aprono i Campionati italiani di scherma a squadre

La tre giorni tricolore di Piacenza si aprirà oggi, venerdì 25 marzo, con la prima delle tre giornate dedicata al fioretto. Alle 9.00 il via delle gare di A2 maschili e femminili oltre alla C maschile, mentre alle 10.00 prenderà i via li torneo di B1 maschile d’arma. Alle 14.00 prime stoccate “rosa” in B1 e B2 femminili, con il fioretto maschile di B2 che vedrà i primi incontri alle 15.

Domani, invece, sarà protagonista sarà la spada: alle 9 primi assalti con A2 maschile e femminile con la C1 maschile; alle 10 partirà la B1 maschile, seguita alle 14 dalla C1 femminile e dalla B2 maschile. Infine alle 15.00 inizieranno i tornei femminili di B1 e B2. La terza e ultima giornata di gare, quella di domenica , vedrà sotto i riflettori la sciabola. Alle 9.00 il via per A2 maschile, A2 femminile e B1 maschile. Le extraserie di spada inizieranno rispettivamente alle 9.30 (maschi) e alle 14.00 (femmine). Alle 14.00, infine, il via agli ultimi tornei di B2 maschile e B1 femminile di sciabola. Oltre all’impegno organizzativo della manifestazione, il Circolo “Pettorelli” di Piacenza salirà anche in pedana schierando nella tre giorni cinque formazioni su sei (assente solo la sciabola femminile).

FOTO DI CLAUDIO CAVALLI