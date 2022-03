Il palazzetto di Trento rimane tabù: Gas Sales battuta 3-0 in gara 1 dei quarti playoff

Se lo aggiudica Trento il primo round dei quarti di finale playoff, con la squadra di Lorenzetti capace di imporsi per 3-0 sulla Gas Sales Bluenergy. Per Piacenza la BLM Group Arena rimane dunque “stregata”, dato che l’ultimo successo biancorosso risale al 2009 (in quell’occasione l’allora Copra, con in panchina proprio Lorenzetti, sollevò al cielo lo storico scudetto).

Questa sera invece le cose sono andate diversamente, dato che la squadra di Bernardi – dopo un primo set ben giocato, estremamente combattuto e chiuso dai padroni di casa solo ai vantaggi per 27-25 – non riesce a far valere le proprie qualità nel secondo parziale (dove Trento conduce dall’inizio alla fine per poi archiviare 25-20) e nel terzo (25-16). A fare la differenza la grande verve in battuta di Michieletto e compagni, i quali, tra ace (12 i complessivi messi a terra dai dolomitici)ed efficaci attacchi, sono riusciti a mettere in seria difficoltà la ricezione piacentina.

La Gas Sales si vede dunque costretta a giocarsi tutto in gara 2, domenica prossima alle 18 tra le mura amiche del PalaBanca. Se Trento dovesse vincere di nuovo, Piacenza verrebbe eliminata dai playoff scudetto e scivolerebbe nel mini-girone per il 5° posto che mette in palio un posto alla prossima Challenge Cup.

ITAS TRENTINO-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-0

27-25 25-20 25-16

Itas Trentino: Sbertoli 0, Michieletto 15, Lisinac 9, Pinali 13, Kaziyski 13, Podrascanin 8, De Angelis (L), Sperotto 0, D’Heer 0, Lavia 1, Zenger (L). N.E. Albergati, Cavuto. All. Lorenzetti

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 3, Rossard 7, Caneschi 3, Lagumdzija 15, Recine 7, Holt 3, Stern 0, Catania (L), Antonov 1, Cester 3. N.E. Tondo, Pujol, Russell. All. Bernardi