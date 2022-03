Italia battuta dalla Francia 33-49, ma al Beltrametti è una vera festa del rugby

Quella andata in scena questo pomeriggio allo stadio Beltrametti è stata un’autentica festa del rugby. Italia e Francia Under 18 si sono sfidate in amichevole di fronte a centinaia di persone, e poco importa che il match sia stato vinto 33-49 dai transalpini: la sfida, caratterizzata da tante mete e belle azioni, ha davvero regalato spettacolo.

Per quanto riguarda la cronaca della partita (valevole come test di preparazione al Six Nations Festival, in programma ad aprile), gli azzurrini hanno confezionato un ottimo primo tempo, salvo poi pagare nella seconda frazione la maggiore aggressività e forza fisica degli avversari.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Bella partita allo Stadio “Beltrametti”, da cui esce vittoriosa la Francia U18 del Ct Laborde, che batte gli Azzurri U18 di Roberto Santamaria al termine di una partita aperta e combattuta, in cui entrambe le squadre hanno giocato al loro meglio, in velocità e senza risparmiarsi. Il punteggio finale di 33-49 rispecchia la maggior fisicità e organizzazione dei transalpini, che nel secondo tempo hanno fatto la differenza con alcune brillanti intuizioni dei loro trequarti. Gli Azzurrini hanno messo in campo grande grinta, andando tre volte in vantaggio nel primo tempo, chiuso sul 21-21, mostrando azioni interessanti in attacco.

Inizio a viso aperto da parte di entrambe le squadre, che si scambiano attacchi in sequenza. Aprono le marcature gli Azzurri con una meta di Frattolillo su maul al 7’, ma arriva subito la risposta francese con una fuga sull’ala di Bosmorin. L’Italia torna in vantaggio al 15’ grazie a una bella azione personale di Cinquegrani che va a marcare sotto i pali, ma al 22’ i transalpini tornano in attacco e pareggiano di nuovo i conti con una meta di Liufau. Partita ad altissimo ritmo e senza respiro, con gli Azzurri che si riportano subito in attacco e marcano la terza meta con Elettri al 27’. In chiusura di primo tempo la Francia fa valere la propria superiorità fisica in mischia e arriva a marcare la meta del pareggio con Tuilagi. Si va negli spogliatoi sul 21-21.

A inizio secondo tempo sono i francesi a marcare per primi, giocando velocemente un calcio di punizione che porta in meta Attisogme dopo 6 minuti nella ripresa. Gli ospiti tengono il piede schiacciato sull’accelleratore, mettendo sotto pressione gli azzurri: al 49’ Maka è lestissimo a intercettare un passaggio tra i trequarti dell’Italia, e i transalpini per la prima volta prendono il largo. Dopo pochi minuti un’altra azione veloce dei trequarti francesi porta alla seconda meta personale di Attisogbe, premiato come Player of the Match al termine dell’incontro. Dopo questo avvio shock gli Azzurrini riescono a riorganizzarsi e a tornare in attacco, con Capitan Botturi a marcare la quarta meta dei suoi. La Francia risponde ancora una volta, arrivando a marcare la settima meta dell’incontro con Affane al 67’ chiudendo di fatto i giochi. Allo scadere arriva la quinta meta dei ragazzi di Santamaria con Salvan, che premia la grande determinazione e grinta degli Azzurrini.

Italia U18 v Francia U18 33-49

Marcatori: p.t. 7’ m. Frattolillo tr. Simoni (7-0); 11’ m. Bosmorin tr. Raffy (7-7); 15’ m. Cinquegrani tr. Simoni (14-7); 22’ m. Liufau tr Raffy (14-14); 27’ m. Elettri tr. Simoni (21-14); 35’ m. Tuilagi tr Raffy s.t. 41’ m. Attissogbe tr. Raffy (21-28); 49’ m. Maka tr Raffy (21-35), 54’ m. Attissogbe tr Cortes (21-42); 58’ m. Botturi tr. Simoni (28-42); 67’ m. Affane tr Cortes (28-49); 70’ m. Salvan (33-49).

Italia U18: Simoni (59’ Charles-Valentin); Sodo Migliori, Elettri (50’ Fusari), Nanni (cap) (65’ Vanzella), Imberti (50’ Brisighella); Cinquegrani (65’ Gardinale), Casilio (42’ Jimenez); Botturi (cap), Padoan (50’ Zucconi) , Siciliano; Telandro (65’ Salvan), D’Alessandro (59’ Toninelli); Gallorini (39’ Ascari), Frattolillo (39’ Gasperini), Gandossi (46’ Ferrari).

A disposizione: Ferrari, Gasperini, Ascari, Salvan, Fusari, Jimenez, Gardinale, Brisighella, Toninelli, Vanzella, Cherles-Valentine, Zucconi, Uda. All. Santamaria.

Francia U18: Attissogbe; Arfeuil (59’ Sempere Franchi), Biasotto (36’ Galtier), Talalua (50’ Ibo), Bosmorin; Raffy (50’ Cortes), Carbonneau (cap) (42’ Maka) ; Tuilagi (39’ Gazzotti), Rakotomalala (44’ Mitu), Richer; Liufau, Soucouna (44’ Gambini); Etchebehere (36’ Affane), Chauvin (36’ Laumond), Tafil (36’ Jules Rossette).

A disposizione: Laumond, Jules Rosette, Affane, Gambini, Mitu, Gazzotti, Maka, Cortes, Galtier, Sempere Franchi, Ibo. All. Laborde.

Arbitro: Dario Merli (Fir)

Calciatori: Simoni (Italia U18) 4/4; Gardinale (Italia U18) 0/1 Raffy (Francia U18) 5/5; Cortes (Francia U18) 2/2

Miglior giocatore: Attissogbe (Francia U18)