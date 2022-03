Le assenze si fanno sentire: il Piace si inchina al cospetto del Padova. Finisce 3-1

Sconfitta con l’onore delle armi per il Piacenza Calcio, battuto 3-1 questo pomeriggio dal Padova: i veneti, con questo successo, si portano a -4 dalla capolista Sudtirol oggi superata dalla Feralpisalò.

Falcidiata dalle assenze, la squadra di Scazzola – dopo un primo tempo a totale appannaggio dei padroni di casa, bravi a portarsi avanti di due gol con Ronaldo al 13’ e Chiricò al 18’ – inizia a macinare gioco nella ripresa, aumentando la pressione e accorciando con capitan Cesarini al 68’. Il 2-1 è soltanto un’illusione, dato che il subentrato Ceravolo (nel momento migliore dei biancorossi), spezza a 12 minuti dal termine le speranze di rimonta dei piacentini.

Il Piace rimane dunque fermo a quota 43 punti in classifica: prossimo impegno per i ragazzi di Scazzola sabato 2 aprile al Garilli contro l’Albinoleffe, importante scontro diretto in ottica playoff da non fallire.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Si sbocca al 13° del primo tempo il match tra Padova e Piacenza Calcio: padroni di casa in vantaggio con Ronaldo, bravo a recuperare palla sulla trequarti e a battere Tintori con un gran sinistro. Veneti che hanno approcciato alla grande, prendendo subito in mano le chiavi del gioco e manovrando a tutto campo.

La squadra di Massimo Oddo continua a spingere e al 18′ trova anche il raddoppio con Chiricò, che dal vertice destro rientra sul mancino e dopo aver saltato Nava fredda Tintori sul primo palo.

Bisogna attendere il 32′ per assistere al primo tiro in porta del Piace: Rabbi prende la mira e dalla distanza prova a battere Donnarumma ma l’estremo difensore di casa è attento e blocca il tiro.

Il Piace si è svegliato dal torpore iniziale, Cesarini va vicinissimo alla rete al 37′ ma Donnarumma è bravo a dirgli di no con una super parata.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Si è aperta senza cambi la ripresa tra Padova e Piacenza: per il momento conducono i veneti, avanti 2-0 grazie alle reti siglate al 13° e al 18° del primo tempo da Ronaldo e Chiricò.

Il Piace è tornato in campo con maggiore decisione rispetto al primo tempo: i ragazzi di Scazzola aumentano la pressione ma per il momento non si registrano occasioni.

Capitan Cesarini riapre tutto al 68′ con un tocco sotto porta dopo un cross messo in mezzo dalla destra da Parisi: per “il mago” si tratta del 100° gol in carriera tra i professionisti.

Al 78′, proprio nel momento migliore del Piacenza, il Padova mette a segno la terza rete che probabilmente chiude definitivamente i conti. Bellissimo il cross di Jelenic a pescare in area la testa di Ceravolo, che con una gran torsione infila il pallone alle spalle di Tintori.

E’ finita la partita: il Padova batte il Piace 3-1.

PADOVA-PIACENZA CALCIO 3-1

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Valentini, Gasbarro, Germano, Dezi (90′ st Santini), Ronaldo (56′ st Della Latta), Jelenic, Cissè (5′ st Ceravolo), Ajeti, Bifulco (75′ st Terrani), Chiricò (56′ st Settembrini). (Vannucchi, Gherardi, Terrani, Monaco) All.: Oddo.

PIACENZA CALCIO (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Marchi, Giordano 875′ st Rillo); Munari, Castiglia (75′ st Rossi), Suljic, Gonzi; Cesarini (88′ st Compaore), Rabbi (76′ st Lamesta). (Galletti, Vivenzio, Cosenza, Tafa, Ruiz). All.: Scazzola.

Reti: 13′ pt Ronaldo, 18′ pt Chiricò, 68′ st Cesarini, 78′ st Ceravolo.