Calcio Dilettanti in campo alle 15.30. Tutte le sfide in programma oggi

Quella di oggi è una nuova domenica di calcio dilettanti, con tanti match (palla al centro alle 15.30) che si preannunciano entusiasmanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria. I risultati delle partite in tempo reale sono disponibili sul portale Libertasport.

ECCELLENZA

Sfumati i sogni di vertice, il Nibbiano & Valtidone è chiamato ad un finale di stagione in crescendo, ritrovando possibilmente il successo a Traversetolo contro la forte Piccardo, nel confronto che vale il terzo posto. In chiave salvezza o comunque per assicurarsi il miglior posto nella griglia dei playout è altrettanto fondamentale che l’Agazzanese riesca finalmente a sfatare il tabù del “Baldini” nello spareggio per la sopravvivenza contro un’altra realtà in buona salute come il Felino.

PROMOZIONE

Ritrovata la vetta, la Castellana Fontana sa di non potersi permettere ulteriori frenate per prevalere nel braccio di ferro col Tonnotto e in quest’ottica la squadra di Costa deve saper superare a pieni voti il quasi derby esterno contro il Fiore Pallavicino. La Bobbiese, a sua volta, è chiamata a confermare di essersi pienamente ritrovata rispedendo al mittente a mani vuote l’ospite Futura Fornovo Medesano. Il Gotico Garibaldina, in gran spolvero, se la va a giocare senza alcun timore riverenziale a domicilio del Carignano, terzo della classe, mentre al “Puppo” il Vigolo deve assolutamente vincere anche contro la cenerentola Viarolese per alimentare i propositi di salvezza diretta.

PRIMA CATEGORIA

E’ semplice soltanto in apparenza il compito che attende la capolista Carpaneto Chero nel confronto interno col pericolante Rottofreno. La Sarmatese seconda della classe è a sua volta chiamata al successo nell’insidioso test di Fiorenzuola, al cospetto del rinfrancato Sporting. Con la voglia matta di riscattare la bruciante eliminazione in Coppa, la Spes vuole i tre punti in casa dello Zibello, mentre la Borgonovese cerca belle conferme al “Curtoni”, contro il Fidenza. In Vigolzone-Ziano pronostico aperto a qualsiasi soluzione. Turno di riposo per il Podenzano (già giocata Sannazzarese-Pontolliese Gazzola).

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gossolengo Pittolo-San Corrado

Gragnano-Rivergaro

Junior Drago-San Rocco

Niviano-San Giuseppe

San Filippo Neri-San Nicolò Calendasco

San Lazzaro-A.C. Libertas

Turris-Bobbio 2012 Perino

Girone B

Caorso-Montebello

Pro Villanova-Arquatese

Salicetese-Club Mezzani

San Leo-Corte Calcio

Virtus San Lorenzo-Lugagnanese

Scanderbeg-Fraore

Vicofertile-Sissa

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-JD San Giorgio

Cadeo-Alseno Calcio

Folgore-Primogenita

Gerbidosipa-Virtus Piacenza

Lyons Quarto-Gropparello

B.F. Farini Bettola-F.Fiorenzuola

San Polo-Vernasca

Travese-Pianellese