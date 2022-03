Il difensore del Piacenza Paolo Marchi ospite stasera a Zona Calcio

Con il Fiorenzuola fermo causa rinvio al 6 aprile della gara interna contro la Juventus Under 23, il fine settimana era tutto concentrato sulla partita del Piacenza in casa della corazzata Padova. Una gara da dimenticare per gli uomini di Scazzola, sconfitti 3-1. Il match e più in generale l’ennesimo momento negativo dei biancorossi (cinque punti in altrettante partite) sarà analizzato questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in diretta ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, il difensore biancorosso Paolo Marchi.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, con tutti i campionati entrati nella volata finale, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

