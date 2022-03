Judo, Asia Sassi e Alex D’Aguanno si qualificano per la finale di Coppa Italia

Nuovo grande risultato per la palestra piacentina Judo Shiai: gli atleti Asia Sassi e Alex d’Aguanno si sono infatti qualificati per la finale di Coppa Italia di judo in programma a Roma nei prossimi giorni.

Un lasciapassare ottenuto grazie al primo posto centrato da Asia nei 52 chili alla qualificazione regionale e al secondo posto conquistato da Alex nei 66 chili.