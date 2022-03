La Piacenza Pallanuoto surclassa Torino 5-14 e balza al secondo posto

Con il netto successo per 5-14 al domicilio dell’Aquatica Torino, la Piacenza Pallanuoto (complici le sconfitte inaspettate di Lodi e Cus Geas) agguanta il secondo posto in classifica in Serie B.

Sabato pomeriggio in vasca piemontese solo il primo tempo regala veri brividi, i piacentini avanti di due reti subiscono la rimonta torinese che per un soffio mancano il sorpasso fallendo un rigore sul 2-2 alla fine del tempo. Il secondo tempo con un parziale di 0-4 per Piacenza Pallanuoto 2018 decreta la fine della resistenza torinese, il vantaggio viene gestito fino alla fine con un’ottima difesa e veloci contropiede. L’attaccante Giacobbe scatenato, segna sei reti; ottima la prova dei tre giovani: Nani prima procura un rigore ed in seguito ne trasforma un altro, Clini gioca con l’ordine e la tranquillità di un veterano, Bosi entrato come secondo portiere blocca con sicurezza un paio di attacchi avversari. Sabato prossimo sarà ospite nella piscina di Lodi il Cus Geas Milano, appena sorpassato in classifica dai piacentini e dietro di un solo punto; sarà una gara difficile ed importante perché in palio c’è il secondo posto in classifica.

Serie B Girone 1

Aquatica Torino – Piacenza Pallanuoto 5-14 (2-2, 0-4, 2-5, 1-3)

Aquatica Torino: Germano, Maric (3), Rosa (1), Sartori, Potop (1), Bianchini D., Bianchini S., Zoupas, Costa, Liardo, Paletti, Falaschi, Ferrigno. All.: Katsiberis

Piacenza Pallanuoto: Bernardi, Branca, Clini, Giacobbe (6), Frodà (1), Lamoure, Nani (1), Spadafora (3), Lombella (1), Molnar (2), Zanolli, Puglisi, Bosi. All.: Di Gianni