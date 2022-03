Marchi a Zona Calcio: “Sabato contro l’Albinoleffe assicuriamoci i play off”

Dopo due sconfitte consecutive c’è ancora più voglia di riscatto, e quale occasione migliore per tornare alla vittoria se non un match fondamentale per il proprio obiettivo stagionale? È a questo che dovrà pensare il Piacenza Calcio in questa settimana, che culminerà nella partita di sabato pomeriggio al “Garilli” contro l’Albinoleffe.

Biancorossi in nona posizione a 43 punti, lombardi decimi a 41, si tratta praticamente di uno spareggio in chiave playoff, e il Piace vuole farlo suo anche per passare oltre gli ultimi due ko contro Fiorenzuola e Padova. Servirà innanzitutto rimettere in mostra quella difesa di ferro che in questa stagione ha tante volte fatto la fortuna della squadra di Scazzola. A comandarla c’è sempre lui, Paolo Marchi, il difensore biancorosso è stato ospite dell’ultima puntata di Zona Calcio, andata in onda ieri sera su Telelibertà. C’è amarezza nelle sue parole per la sconfitta subita a Padova: “La partenza è stata pesante per i due gol subiti, poi però abbiamo fatto una discreta partita, non è stata come contro la Juve, e il fatto che la Feralpisalò stesse battendo il Sudtirol ha sicuramente caricato i nostri avversari. L’approccio non è stato quello che ci aspettavamo, ma più per merito del Padova, il Piacenza dell’ultimo periodo ha sempre messo in mostra delle prestazioni positive, e in questo caso abbiamo trovato una squadra molto determinata a riaprire il campionato in testa, oltre che veramente forte”

Sabato arriva l’Albinoleffe: “Speriamo sicuramente di fare un risultato positivo e magari di ritrovarli ai playoff in seguito. Loro sono certamente un’ottima squadra, e questo dipende dal fatto che hanno mantenuto lo stesso gruppo dello scorso anno, quando hanno fatto un buon campionato e poi bene anche nei playoff”.

Guardando al futuro, Marchi ci sarà: “Ho il contratto anche per il prossimo anno. Il nostro gruppo ha grande professionalità grazie a una società che lavora con serietà”.

Nella seconda parte del programma, spazio al calcio dilettanti con il Nibbiano&Valtidone in primo piano. Ospite il ds Mauro Bergamaschi, all’indomani dell’ultima sconfitta in casa del Piccardo che ha di fatto detto addio al sogno promozione: “Non è un momento felice e che dura da troppo tempo. Questo è un gruppo nuovo e con tanti giovani, è fisiologico avere dei cali, non ci aspettavamo però che durasse così tanto. Abbiamo anche avuto sfortuna, il presidente non è contento e non lo sono nemmeno io, ma non era facile arrivare subito alla vittoria finale con un collettivo così nuovo e giovane”.