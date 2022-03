Sabato e domenica torna a Piacenza Expo la scherma nazionale con gli Under 14

Tornano ad accendersi i riflettori sulla scherma e su Piacenza Expo. Il 2 e 3 aprile, infatti, a scendere in pedana saranno 1.118 piccoli atleti (e con loro genitori e parenti) per il Gran Prix “Kinder Joy of moving”, cioè i campionati italiani under 14 di spada. Suddivisi in otto categorie (maschile e femminile), bambine e maschietti, giovanissimi e giovanissime, ragazzi e ragazze, allievi e allieve, si affronteranno per la seconda prova del campionato.

Dopo il successo del campionato italiano a squadre di scherma (le tre armi), il Pettorelli – che ha organizzato i due eventi – è alla ricerca del secondo risultato positivo. Un risultato che, viste le premesse e gli ottimi commenti dei partecipanti e della stessa Federscherma, già si profila all’orizzonte.

Le regole anti-Covid saranno leggermente più blande e consentiranno l’accesso del pubblico.

Oltre alla scherma, a Piacenza Expo ci saranno la Galleria del gusto, con le eccellenze enogastronomiche piacentine, e gli stand di promozione turistica per far conoscere la città e il territorio.