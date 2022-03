Vittoria all’esordio e nuove magliette da gioco: l’entusiasmo di Piacebaskin

Una bella vittoria in rimonta all’esordio assoluto in campionato, un gruppo di ragazze e ragazzi che – pur giocando insieme da poco – è già diventato squadra. Stiamo parlando di Piacebaskin, associazione sportiva dilettantistica biancorossa, iscritta al campionato Lombardia sud di baskin (sport inclusivo ispirato al basket e pensato per permettere a persone normodotate e disabili di giocare nella stessa squadra), che alla prima di campionato ha battuto Offanengo 65-76.

Con questa dose di entusiasmo le ragazze e i ragazzi di Piacebaskin si presenteranno sabato pomeriggio alle 15.30 sul parquet della palestra al Daturi, dove i biancorossi affronteranno – in un derby del Po che si preannuncia spettacolare e combattuto – Sansebaskin Cremona. Lo faranno indossando le nuovissime divise da gara realizzate con il sostegno della Fondazione Ronconi-Prati. Le tute di rappresentanza e i borsoni sono invece firmati Australian, altra realtà del territorio che insieme alla Fondazione ha deciso di sostenere Piacebaskin.