Scherma, Elena Perna alla finale nazionale di Spada, Curatolo a quella di Coppa

Nuovi importanti risultati centrati dagli atleti del Circolo di Scherma Pettorelli di Piacenza: Elena Perna si è qualificata per la fase finale nazionale di spada che si terrà a Courmayeur in giugno, mentre Francesco Curatolo sarà alla finale di Coppa Italia. Questa competizione garantisce ai primi 16 classificati la partecipazione alla finale nazionale. Quindi per Curatolo le porte restano aperte.

Con la 2° prova nazionale assoluti di Napoli i due spadisti biancorossi hanno superato lo step per le prossime gare nazionali. Elena si è piazzata 31° e Curatolo con il risultato raggiunto nella stessa gara, sommato al punteggio della prova precedente, ha guadagnato il pass per la Coppa Italia Nazionale di Ancona, a maggio, gara nella quale concorrerà per guadagnare il diritto a partecipare alla finale di Courmayeur. Un bel risultato per i due atleti piacentini che in parallelo sono impegnati nei rispettivi corsi di studio universitari.

Alla prova di Napoli, inoltre, ha partecipato anche Diego Calderon, atleta della nazionale spagnola che si sta allenando al Circolo Pettorelli con altri due compagni di squadra, che ha chiuso al 28° posto, qualificandosi anche lui direttamente per la finale di Courmayeur.