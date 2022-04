Volley, dalla Vap alla Serie A1: allenamento di prestigio per Margot Marchetti

Allenamento tra le grandi per la palleggiatrice piacentina Margot Marchetti: l’atleta classe 2004 in forza alla Volley Academy Piacenza ha infatti sostenuto, tra ieri e oggi, due allenamenti con la prima squadra di Uyba Volley Busto Arsizio, squadra che milita in Serie A1 femminile. Un’ulteriore conferma dello stretto legame tra le due società (da inizio stagione la Volley Academy Piacenza gestisce il settore giovanile di eccellenza del club lombardo).

© Copyright 2022 Editoriale Libertà