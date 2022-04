Gas Sales, senti Julio Velasco: “Trento è fortissima ma nulla è impossibile nello sport”

Julio Velasco, un nome e una garanzia. Basterebbe solo il nome per racchiuderne la grandezza. Quella di una leggenda dello sport. Commissario della nazionale di volley che poi divenne la “Generazione dei fenomeni”, tanti trofei vinti sia con la nazionale e sia con i club.

A Piacenza ha allenato una sola stagione, la seconda in A1 per il club biancorosso, arrivò subito una finale scudetto. Da poco ha compiuto i 70 anni ma passione, dedizione e comunicazione sono rimasti intatti. Ora dirige le nazionali giovanili.

Julio Velasco, il suo pronostico su Gara 2 che domenica la Gas Sales Bluenergy giocherà con Trento. “I playoff – sottolinea – sono un nuovo campionato dove tutto può succedere visto che i margini di errore sono davvero pochi. E quindi in una gara secca come può essere e deve essere considerata quella di domenica per Piacenza tutto è possibile. Ma certo non sarà facile battere questa Trento”.

Gara proibita per la Gas Sales Bluenergy? “Di proibitivo nello sport e più in generale nella vita non c’è nulla. Ripeto, domenica tutto può capitare ma se devi vincere una serie di partite allora mandare a casa Trento da questi playoff la vedo molto dura, la qualificazione alle semifinali per Piacenza è molto difficile”.

