Matchpoint in ottica playoff: alle 17.30 il Piace sfida l’Albinoleffe al Garilli

Mancano quattro partite alla fine del campionato e per il Piacenza si presenta subito l’occasione di sfruttare un match point in chiave playoff. I biancorossi infatti ospiteranno questo pomeriggio l’Albinoleffe: si gioca alle 17.30 allo stadio “Garilli” un vero e proprio spareggio.

La squadra di Scazzola è nona in classifica a 43 punti, i rivali inseguono a soli due punti di distanza, e un successo rappresenterebbe un mattone fondamentale verso l’obiettivo stagionale della conquista dei playoff, oltre a riportare il sorriso tra i biancorossi dopo le ultime due sconfitte contro Fiorenzuola e Padova. Per questo match mister Scazzola non avrà uno dei suoi titolari, Luca Castiglia, che non sarà disponibile e sarà sostituito da Bobb, rientrato in gruppo al pari di Dubickas, ma entrambi fermi da settimane. Lungo stop invece per Raicevic, l’attaccante si sottoporrà a un nuovo controllo la prossima settimana, ma quasi certamente dirà addio al resto del campionato e ci si augura di riaverlo per gli eventuali playoff.

Mister Scazzola dovrebbe dunque schierare il suo ormai collaudato 4-4-2 titolare con Tintori in porta, difesa a quattro Parisi, Marchi, Nava e Giordano, a centrocampo Munari, Suljic, Bobb e Gonzi, e in attacco la coppia Cesarini-Rabbi.

Probabili formazioni

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Suljic, Bobb, Gonzi; Cesarini, Rabbi. A disposizione: Galletti, Vivenzio, Rillo, Cosenza, Lamesta, Dubickas, Rossi, Ruiz. All. Scazzola.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Milesi, Gelli, Saltarelli; Gusu, Poletti, Nichetti, Genevier, Tomaselli; Cori, Galeandro. A disposizione: Rossi, Facchetti, Riva, Piccoli, Manconi, Ntube, Michelotti, Marchetti, Miculi, Martignago, Concas. All. Marcolini. Arbitro: Pezzopane (L’Aquila), assistenti Tini Brunozzi (Foligno) e Bacherini (Terni), quarto ufficiale Iacopetti (Pistoia).